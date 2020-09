Serie di fumetti di divulgazione scientifica illustra ai lettori come proteggersi dalla pandemia

Share this with Close

Con il Covid-19 che continua a imperversare in tutto il mondo, sono molte le nazioni colpite gravemente dalla ferocia della pandemia. L'esperienza della Cina nella prevenzione e nel controllo di questa crisi viene riconosciuta da sempre più Paesi. La serie di fumetti di divulgazione scientifica “Una famiglia di pecorelle durante l'epidemia” mostra al pubblico, attraverso la storia della vita quotidiana di una famiglia di piccole pecore, i metodi di protezione scientifici, trasmettendo calore e speranza alle persone che si trovano in aree in cui la situazione epidemica è ancora grave.

Episodio 1: Credere nella scienza e usare correttamente i disinfettanti