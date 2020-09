UNESCO: ‘pronti a collaborare con la Cina per trovare soluzioni a problemi globali’

Share this with Close

Marielza Oliveira, rappresentante dell'UNESCO in Cina, ha affermato in una recente intervista che la Cina ha la capacità di offrire un contributo positivo al dialogo e al pensiero globale e che ha dimostrato una grande volontà di lavorare con tutti i Paesi del mondo. La signora Oliveira ha osservato che il presidente Xi Jinping ha fatto riferimento molte volte all'importanza del multilateralismo e della cooperazione tra diversi Paesi per affrontare problemi di interesse mondiale, poiché nessun Paese può trovare soluzioni da solo. La rappresentante dell'UNESCO ha aggiunto che la Cina è molto attiva e impegnata sul fronte della collaborazione e degli scambi con tutte le nazioni del mondo e che queste ultime hanno apprezzato l'opportunità di avere una comunicazione più stretta con la Cina, di imparare di più dalla sua esperienza e lavorare insieme ad essa per trovare soluzioni a problemi che interessano tutti.