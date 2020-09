Inaugurato il “Beijing Forum for Performing Arts 2020” in versione on-line

Share this with Close

Il 9 settembre si è tenuto in videoconferenza il “World Theatre Beijing Forum 2020” ospitato dal National Centre for the Performing Arts (NCPA). L’evento si è tenuto intorno al tema “Crisi e opportunità durante l'epidemia”. I rappresentanti di quasi 100 organizzazioni di 27 Paesi e regioni si sono riuniti nel “cloud” per discutere di opportunità e sfide che le istituzioni del mondo dello spettacolo si troveranno davanti. Nel corso del forum è stata ufficialmente istituita l'Alleanza Mondiale del Teatro, con 24 organizzazioni delle arti e dello spettacolo di 17 Paesi e regioni che sono divenute membri fondatori.