Xi Jinping: ‘siamo responsabili per il popolo cinese e per la causa della salute pubblica a livello globale’

L’8 settembre si è tenuta al Palazzo dell’Assemblea del Popolo, a Beijing, una solenne cerimonia di encomio durante la quale il presidente cinese ha conferito le più alte onorificenze dello Stato a personalità che si sono distinte nella lotta contro il Covid-19. Xi Jinping ha poi pronunciato un discorso.

Il capo di Stato cinese ha affermato che la lotta per contrastare l’avanzata del nuovo coronavirus mostra appieno il significato di “comunità umana dal futuro condiviso”, riflettendo in modo chiaro la capacità del popolo cinese di assumersi le sue responsabilità morali e il suo amore per la pace. Xi Jinping ha poi detto che l'uomo giusto e virtuoso non è solo, un grande amore non ha confini: per questo motivo i leader della Cina non sono responsabili solo della vita e della salute fisica del popolo cinese ma anche della salute pubblica globale. Xi Jinping ha ricordato che il Paese ha dato il via alle più grandi azioni umanitarie nel periodo di tempo più ristretto sin dalla fondazione della Nuova Cina: in questo modo è stato possibile iniettare nuova forza propulsiva alla prevenzione e al controllo dell’epidemia in tutto il mondo. Tali azioni intraprese dalla Cina mostrano la figura di grande Paese che si ispira ai principi di integrità, amicizia, giustizia e moralità, e di una grande nazione responsabile che cerca un terreno comune per tutto il mondo e promuove l’edificazione di una comunità umana dal futuro condiviso.