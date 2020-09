CIFTIS invia un segnale positivo al mondo

Share this with Close

La sera del 4 settembre, il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato un discorso al Vertice del commercio di servizi globale della China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS), lanciando importanti iniziative sullo sviluppo degli scambi di servizi globale e annunciando nuove misure della Cina per espandere l’apertura.

Il discorso del presidente Xi Jinping ha il favore dei personaggi di vari paesi, che hanno affermato che l’inaugurazione della CIFTIS ha inviato un segnale positivo all’economia mondiale.

Il professore ordinario di Politica Economica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Umberto Triulzi, ha affermato che l’industria dei servizi gioca un ruolo importante nell’economia globale di oggi. Questa CIFTIS sarà molto apprezzata da tutti i paesi che stanno lavorando duramente per recuperare il più rapidamente possibile l’economia mondiale, e lo sviluppo del commercio di servizi promosso da questa fiera porterà benefici anche al mondo.