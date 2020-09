La vittoria indimenticabile

Share this with Close

Il 3 settembre ricorre il 75° anniversario della vittoria della Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e della Seconda guerra mondiale. Insieme a rappresentanti di tutti i circoli della capitale, il presidente cinese Xi Jinping e altri leader nazionali si sono recati alla Sala commemorativa della guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e hanno deposto ceste di fiori per i martiri. Lo stesso giorno, vari paesi del mondo hanno inviato alla Cina messaggi di congratulazioni.

Nel suo messaggio di congratulazioni al presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la sua disponibilità a cooperare con la Cina per garantire la stabilità globale.

Rana Mitter, direttore del Centro di China dell’Università di Oxford e professore di storia e politica della Cina moderna, ha indicato che è d’accordo con ciò che il presidente Xi Jinping ha menzionato nel suo discorso “trarre lezioni dalla storia per affrontare il futuro”, ed è necessario custodire la preziosa eredità lasciata all’umanità da questa guerra, rafforzando la cooperazione internazionale e salvaguardando la pace del mondo.

Kadara Swaleh, direttore degli affari politici del Jubilee Party in Kenya, ha affermato che alcuni paesi cercano di fomentare la discordia tra Cina-Africa con vari mezzi per continare a sfruttamentare l’Africa, tuttavia, questo approccio non avrà successo. Dal momento che l’aiuto della Cina all’Africa è evidente a tutti, la Cina è il vero amico dell’Africa.

Il Partito Comunista cinese di oggi guida il popolo cinese ad affrontare la storia e ad andare avanti con coraggio, compiendo sforzi per creare una “comunità umana dal futuro condiviso caratterizzata da uguaglianza, vantaggi reciproci, cooperazione vantaggiosa per tutti, sviluppo comune e condivisione dei successi.