Wang Yi: Cina e Ue devono lavorare con impegno per realizzare 6 cose importanti

Share this with Close

Martedì 1 settembre, a Berlino, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato la stampa insieme al suo omologo tedesco Heiko Josef Maas. In tale circostanza, un giornalista ha chiesto a Wang Yi: “Che aspettativa ha nei confronti della prossima fase delle relazioni sino-europee e della cooperazione tra Cina e Ue?”.

Nella sua risposta, Wang Yi ha ricordato che quest’anno ricorre il 45esimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Ue, e ha sottolineato che l’ulteriore sviluppo dei rapporti sino-europei si trova dinanzi a importanti opportunità. Nella fase successiva, la Cina e l’Ue dovranno lavorare con impegno per realizzare alcune cose importanti:

1) Predisporre i preparativi per la prossima fase degli scambi di alto livello Cina-Ue e indicare la direzione per la cooperazione tra le due parti.

2) Completare entro quest'anno i negoziati Cina-Ue in materia di investimenti.

3) Firmare quanto prima il "Piano strategico 2025 per la cooperazione Cina-Ue".

4) Costruire una partnership verde sino-europea.

5) Potenziare la cooperazione in materia di economia digitale.

6) Rafforzare il sostegno alle istituzioni multilaterali; sostenere congiuntamente il ruolo centrale delle Nazioni Unite, in particolar modo quello del Consiglio di Sicurezza, per salvaguardare la pace e la sicurezza nel mondo; salvaguardare i valori fondamentali e i principi di base dell'Organizzazione mondiale del commercio ed eleggere un nuovo direttore generale il prima possibile; sostenere il ruolo di guida e la funzione di coordinamento dell'Organizzazione mondiale della sanità per aiutare i vari Paesi a superare la pandemia il prima possibile.