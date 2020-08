La Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: è qui che i giovani startupper possono coltivare i loro sogni

Share this with Close

Il Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub, inaugurato nel dicembre del 2014, si trova sulla costa del golfo di Qianhai, nell’ovest della città di Shenzhen. Parte della zona più all’avanguardia della riforma e apertura della nuova epoca, questa terra fertile si fa carico dei sogni di un numero infinito di startupper. Eric Lau, co-fondatore di R-Guardian, una start-up di Hong Kong del settore degli impianti intelligenti, è uno di loro. La sua azienda produce zaini e bagagli intelligenti: in particolare, i bagagli 5G sono dotati di sistema di identificazione dell’impronta digitale, di power-bank rimovibile, di bilancia digitale e di strumenti di posizionamento globale, che permettono agli utenti di ritracciarli in 150 paesi del mondo. Si tratta di una delle invenzioni innovative della R-Guardian dopo il suo insediamento nel Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub. Per Eric Lau, l’insediamento a Shenzhen ha permesso al suo team di avvalersi non solo dei vantaggi dello stanziamento nella “città della scienza e della tecnologia”, ma anche delle risorse della grande baia.