Al via il decimo Festival Internazionale del Cinema di Beijing

È iniziato oggi, sabato 22 agosto, il decimo Festival Internazionale del Cinema di Beijing. Alla cerimonia d’apertura, il famoso regista cinese Zhang Yimou, ha detto: “l'epidemia non è finita, la vita non è facile e la creazione è ancora più difficile. Sebbene i film non siano tutta la vita, i film sono uno specchio che riflette la vita. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, attraverso le nostre opere, per portare a tutti nuove storie, commozione e forza.”

Il Festival del Cinema di Venezia e il Festival di Cannes hanno una storia di quasi un secolo. Rispetto a questi due Festival, il Festival Internazionale del Cinema di Beijing è un giovane adolescente, ma è anche uno dei Festival cinematografici in più rapida crescita e con più seguiti al mondo. Attualmente, quasi 5.000 film da più di 90 paesi e regioni si sono iscritti al "Tiantan Award" e quasi 50 cineasti cinesi e stranieri di fama mondiale sono stati giudici per il "Tiantan Award".

Il decimo Festival Internazionale del Cinema di Beijing, co-organizzato da CMG e dal governo popolare di Beijing, si tiene dal 22 al 29 agosto. In conformità con i requisiti e le norme di prevenzione e controllo dell’epidemia e dello sviluppo integrato dell'innovazione, il Festival si svolge intorno al tema “Realizzare il sogno e avanzare con coraggio” e presente le caratteristiche di un “festival cinematografico su cloud”. L’evento si svolgerà con collegamenti on-line e off-line, e le attività principali del festival comprendono una cerimonia di apertura, la proiezione dei film nella capitale cinese insieme a forum tematici, il Beijing College Student Film Festival, Film +, una serata “reunion” e una serie di altre attività per creare un festival cinematografico con punti salienti e all’insegna dell’innovazione.