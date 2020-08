Cina: “Caso Meng Wanzhou, un caso politico creato dagli USA con la complicità del Canada”

Share this with Close

Durante un consueto incontro con i giornalisti convocato il 20 agosto, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha nuovamente risposto alle domande sul caso Meng Wanzhou.

Zhao Lijian ha specificato che la posizione cinese in merito è coerente e chiara. Si tratta inequivocabilmente di un grave caso politico, che espone la cospirazione politica messa in atto dagli USA per reprimere la Huawei e altre imprese di alta tecnologia cinesi, con la complicità del Canada.

Il portavoce ha sottolineato che qualsiasi Paese o individuo che cerca, per il proprio tornaconto, di danneggiare i diritti legittimi delle aziende cinesi è destinato a compiere uno sforzo vano.