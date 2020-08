Cina: “relazioni Cina-USA sane e stabili corrispondono alla volontà di tutti”

Share this with Close

Il 18 agosto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che le relazioni Cina-USA non sono mai state così squilibrate come oggi, ricordando che l’escalation tra le due parti potrebbe dividere il mondo in due blocchi, il che costituisce un enorme rischio per il mondo.

Durante una conferenza stampa ordinaria del ministero degli Esteri cinese indetta il 19, il portavoce del dicastero, Zhao Lijian, ha affermato che la cooperazione tra i due Paesi aiuta la realizzazione di grandi imprese che favoriscono entrambe le parti, e che l’antagonismo non corrisponde agli interessi della comunità internazionale. Uno sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali sono in linea con la volontà comune dei due popoli e degli altri popoli del mondo.