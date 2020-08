Cina, a Shenzhen copertura 5G in tutta la città

Share this with Close

Il 18 agosto Shenzhen ha celebrato il primo anniversario della costruzione di una zona pilota esemplare per il socialismo con caratteristiche cinesi. Il giorno precedente è arrivata una notizia entusiasmante: Shenzhen ha annunciato di aver costruito più di 46.000 stazioni base per il 5G, raggiungendo la piena copertura di rete indipendente 5G e diventando così la prima città 5G al mondo.

Nella prima metà di quest'anno, di fronte all'impatto della pandemia di Covid-19 e al complesso e mutevole contesto nazionale e internazionale, il prodotto interno lordo (PIL) di Shenzhen ha comunque registrato una crescita positiva, con un aumento dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, diventando la prima città di primo livello a "svoltare verso una crescita positiva".

Secondo le statistiche, nella prima metà del 2020 a Shenzhen sono state costituite quasi 2.000 imprese a capitale straniero e l'utilizzo effettivo di capitale estero ha superato i 4 miliardi di dollari, con un aumento del 5% su base annua.

“Occorre procedere verso la costruzione di zona pilota esemplare per il socialismo con caratteristiche cinesi e sforzarsi di creare un modello urbano che rappresenti una moderna potenza socialista.” Questa è la direzione di sviluppo di Shenzhen. Facendoci guidare da essa, il mondo vedrà una Shenzhen più dinamica e una Cina più vivace in grado di creare più opportunità per il mondo.