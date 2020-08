Share this with Close

Bambini giocano nel “Mondo di Ghiaccio e Neve” della Baia di Meishan, il 16 agosto 2020.

Negli ultimi giorni, la provincia del Zhejiang ha registrato temperature molto alte, per cui in tanti hanno deciso di recarsi al Parco tematico “Ice and Snow World” della Baia di Meishan, a Ningbo, per evitare il caldo estivo.