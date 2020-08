Ministero del Commercio: misure politiche per stabilizzare il commercio con gli altri Paesi e gli investimenti esteri

Share this with Close

Recentemente, il Consiglio di Stato della Cina ha emesso i "Pareri sull'ulteriore stabilizzazione del commercio estero e degli investimenti esteri". Questo pomeriggio (13 agosto), l'Ufficio di Informazioni del Consiglio di Stato ha tenuto un regolare briefing politico, durante il quale l'assistente del ministro del Commercio, Ren Hongbin, ha reso noto che quest'anno, l’esplosione improvvisa dell’epidemia di Covid-19 ha avuto conseguenze enormi sulla produzione e sulla vita umana, e che l'economia mondiale è caduta nella depressione più grave fin dal secolo scorso. Il commercio estero e gli investimenti esteri della Cina stanno affrontando sfide senza precedenti. In conformità con quanto deciso e affermato dal Comitato Centrale del Partito e del Consiglio di Stato, il Ministero del Commercio, in collaborazione con 23 dipartimenti e unità, ha proposto una nuova serie di misure politiche per dare una risposta alle difficoltà e alle richieste delle imprese, per stabilizzare il commercio con gli altri Paesi e gli investimenti esteri. Tali misure combinano l'esperienza e pratiche locali, incluso l'aumento del sostegno alla garanzia del credito all'esportazione e l'aggiunta di una serie di punti prova per i nuovi metodi commerciali sul mercato, l'ulteriore regolamentazione e la riduzione dei costi di conformità nei collegamenti per l’importazione e l’esportazione e la guida al trasferimento graduale del commercio di trasformazione.