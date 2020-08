Share this with Close

Dal sondaggio sui membri del 2020 pubblicato l’11 agosto dall’US-China Business Council è emerso che quasi il 70% delle aziende statunitensi intervistate è ottimista sulle prospettive di business sul mercato cinese per il prossimo quinquennio. A questo proposito, giovedì 13 agosto, nel corso della conferenza stampa ordinaria tenuta dal ministero degli Esteri cinese, il portavoce Zhao Lijian ha osservato che i dati del sondaggio hanno ulteriormente confermato la risoluta fiducia della comunità internazionale nei confronti del mercato, dell’ambiente per il business e dello sviluppo economico della Cina.

Secondo quanto illustrato da Zhao Lijian, dall’inizio di quest’anno, la diffusione globale dell’epidemia Covid-19 ha provocato conseguenze enormi sull’economia mondiale. In questo contesto, l’economia cinese ha resistito alla prova più dura dell’epidemia, dimostrando la sua forte capacità di ripresa e le sue grandi potenzialità di sviluppo. Il portavoce ha aggiunto che la Cina continuerà ad espandere con decisione la sua apertura all’estero, ad impegnarsi nel creare una piattaforma per l’apertura e migliorare l’ambiente per le imprese. Il portavoce si è infine detto convinto che lo sviluppo della Cina fornirà maggiori opportunità alle aziende di tutto il mondo e che la torta della cooperazione e del mutuo beneficio tra la Cina e gli altri Paesi diverrà certamente sempre più grande.