In considerazione della grave situazione epidemica di Hong Kong che ha avuto un grande impatto sulle elezioni, il chief executive della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor ha recentemente annunciato il rinvio di un anno delle elezioni del settimo Consiglio legislativo di Hong Kong. Negli ultimi giorni, esponenti dei vari ceti sociali di Hong Kong hanno affermato che la decisione del governo di Hong Kong è conforme all'opinione pubblica e alla volontà popolare ed è una scelta giusta per la salute e la sicurezza delle persone, oltre che per garantire un equo e corretto svolgimento delle elezioni.

Wu Huanyan, membro della Conferenza Consultiva Politica del Popolo cinese e presidente della Federazione delle associazioni del Fujian a Hong Kong, ha sottolineato che questa ondata di epidemia a Hong Kong ha gravemente minacciato la vita dei cittadini, ritenendo che in questa situazione la decisione di rinviare le elezioni da parte del governo di Hong Kong sia un’iniziativa conforme alla volontà popolare.

Guo Xiaoman, segretario generale dell’Alleanza ecologica e paesaggistica dell’area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao, ritiene che in seno alla comunità internazionale sia universalmente riconosciuto il fatto che la vita umana venga prima di ogni altra cosa e, quindi, la decisione del governo di Hong Kong è del tutto ragionevole.