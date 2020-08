Rinvio delle elezioni legislative di Hong Kong corrisponde ai prassi internazionali

Share this with Close

A causa della gravità dell’epidemia di coronavirus, il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato il 31 luglio che le elezioni del settimo consiglio legislativo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong saranno rinviate. Questa è una mossa straordinaria presa in conformità con la legge durante il periodo speciale, mostrando che il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ha messo al primo posto la salute e la sicurezza dei cittadini. Le decisioni prese non possono solo proteggere la vita e la salute dei cittadini di Hong Kong, ma anche garantire la sicurezza, l’equità e la correttezza delle elezioni del Consiglio legislativo. Sono anche in linea con i prassi internazionali.

E’ da sottolineare che le elezioni sono una forma di democrazia, e mettere le persone e la vita al primo posto è sempre stato il contenuto della democrazia. Di fronte alla grave situazione dell’ epidemica, il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha preso la decisione di rinviare le elezioni legislative in conformità con la legge e allo spirito di essere altamente responsabile della vita e della salute dei cittadini. Questa decisione corrisponde alla volontà popolare, ed è logica, ragionevole e legittimo, dimostrando il rispetto per la scienza. Essa non influirà sul normale funzionamento degli organi del governo della regione, né danneggerà i diritti e le libertà democratiche di cui godono i cittadini di Hong Kong secondo la legge.