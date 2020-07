Cina-Italia: colloquio in videoconferenza fra Wang Yi e Di Maio

Share this with Close

Mercoledì 29 luglio il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha tenuto un colloquio in videoconferenza con il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio.

In tale occasione, Wang Yi ha affermato che, dopo lo scoppio dell’epidemia, Cina e Italia si sono sostenute a vicenda e si sono unite per combattere insieme il virus, approfondendo le relazioni bilaterali e l’amicizia tradizionale. I due Paesi hanno tracciato un modello per la comunità internazionale, mostrando come ci si aiuta a vicenda e si superano insieme le difficoltà.

Wang Yi ha ribadito che la Cina apprezza la decisione politica dell’Italia di sostenere e partecipare alla costruzione dell’iniziativa “Belt and Road”, il che apre nuove prospettive e dà nuovo impulso alla cooperazione sino-italiana nei vari settori. Il capo della diplomazia cinese è convinto che emergeranno nuove opportunità nell’era post-Covid.

Wang Yi ha sottolineato che la Cina e l’Europa hanno diversi sistemi sociali, scelti autonomamente dai loro due popoli sulla base della civiltà e della storia di ciascuna parte. La Cina e l’Europa non sono rivali sistemici, la cooperazione tra le due parti è di gran lunga superiore alla competizione e le intese superano di gran lunga le divergenze. Nella situazione attuale, la Cina e l’Europa dovrebbero inviare un segnale positivo di unità nella risposta alle sfide globali e nella promozione del processo di multi-polarizzazione.

Dal canto suo, Di Maio ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti alla Cina per aver mandato immediatamente all’Italia, nel suo momento di maggiore difficoltà, materiale sanitario e medici esperti. Nella lotta all’epidemia è stata ulteriormente consolidata l’amicizia fra i due Paesi. L’Italia è il primo Paese del G7 ad aver firmato con la Cina un memorandum d’intesa sulla BRI, sostenendo la costruzione congiunta della “Via della Seta sanitaria” e promuovendo attivamente i principali progetti di cooperazione bilaterale. L’Italia presta grande attenzione ai rapporti sino-europei e desidera agire da ponte fra Europa e Cina ai fini dell’approfondimento della cooperazione strategica bilaterale e del rafforzamento del coordinamento tra le due parti negli affari internazionali.

Le due parti hanno inoltre avuto uno scambio di vedute su questioni di comune interesse.