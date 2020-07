Dialogo con il presidente della Camera di Commercio cinese in Ue

Share this with Close

Il 28 luglio il membro dell’Ufficio Politico del Comitato centrale del Partito Comunista cinese e vice premier cinese Liu He e il vice presidente esecutivo del Commissione europea Valdis Dombrovskis hanno congiuntamente presieduto la teleconferenza dell’ottavo Dialogo di alto livello sull’economia e il commercio sino-europeo, nel corso della quale hanno proceduto a una discussione approfondita su come “Dare inizio a una nuova situazione della cooperazione sino-europea post Covid-19 e guidare la crescita della ripresa stabile dell’economia”. Nell’ambito di questo incontro, il nostro commentatore ha invitato il presidente della Camera di Commercio cinese in Unione europea, Zhou Lihong, a illustrare quali sono le opportunità e le sfide che affrontano le imprese cinesi ed europee e quali le prospettive delle relazioni commerciali tra Cina ed Ue.

Zhou Lihong ritiene che senza dubbio la diffusione dell’epidemia e la recessione senza precedenti avranno gravi ripercussioni sulle attività commerciali per le aziende cinesi ed europee.

Secondo Zhou, occorre condurre una ricerca completa sul mercato europeo dal punto di vista delle sfide e delle opportunità, abbracciare le opportunità ed evitare le sfide e i rischi. In questo momento storico stiamo assistendo a cambiamenti nella situazione internazionale che non si sono mai verificati negli ultimi cento anni, dobbiamo osservare la tendenza generale, vedendo gli impegni comuni fatti dalla Cina e dalla Europa nella tutela del multilateralismo e della liberalizzazione e nella facilitazione degli investimenti e del commercio.

L’approfondimento delle relazioni economiche e commerciali tra Cina ed Ue non può essere realizzato senza l’impegni congiunto di entrambe le parti. L’Ue dovrà essere ancor più aperta e inclusiva, avere una visione ancor più lungimirante e una maggiore indipendenza e agire di popria iniziativa. Nello stesso tempo è ovvio che le imprese cinesi devono aumentare, nel processo di internazionalizzazione e di radicamento nell’Ue, la propria competività fondamentale, svolgendo al meglio il ruolo di difensore, promotore e contributore delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Europa.