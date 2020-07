AP: “Usa saranno gravemente influenzati se le relazioni sino-americane continuano a peggiorare”

Share this with Close

Di recente, Washington ha chiesto a Beijing senza alcun motivo di chiudere il Consolato generale della Cina a Houston, il che ha innescato una serie di problemi, mettendo in difficoltà e alla prova le relazioni sino-statunitensi. L’incidente ha suscitato l’attenzione di molti media stranieri, i quali hanno analizzato le prospettive delle relazioni tra i due Paesi.

Secondo quanto riportato il 27 luglio da AP (Associated Press), Cina e Stati Uniti, essendo le due maggiori economie del mondo, hanno molti interessi comuni; il peggioramento delle relazioni bilaterali costituisce un rischio sia per i due Paesi direttamente coinvolti che per il resto del mondo. Secondo l’opinione pubblica, con l’avvio della campagna presidenziale, le relazioni sino-americane potrebbero ulteriormente peggiorare e ciò “metterà a rischio il commercio, la scienza e la tecnologia”.



Secondo quanto riportato recentemente dalla BBC, la chiusura del consolato costituisce l’ultimo passo di un “declino a spirale” delle relazioni sino-americane, che si trovano attualmente al livello più basso degli ultimi decenni.



Secondo l’opinione di William Cohen, ex segretario alla Difesa statunitense, è molto pericoloso considerare la Cina un rivale politico.