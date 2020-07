Xi Jinping invia lettera di auguri in occasione della cerimonia di avvio dei lavori per l’installazione del progetto ITER

Share this with Close

Il 28 luglio l’ITER (International Thermonuclear Experimental Reacto), che ha sede in Francia, ha tenuto la cerimonia di avvio dei lavori per l’installazione del grande progetto. Il presidente Xi Jinping ha inviato per l'occasione una lettera di auguri.

Nella sua lettera, Xi Jinping ha osservato che la scienza è senza confini, e l’innovazione è infinita. La cooperazione internazionale nella scienza e tecnologia riveste un grande significato per far fronte alle sfide odierne innanzi all'umanità. Il progetto per la realizzazione di un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale nutre il desiderio dell'umanità sull'uso pacifico dell'energia nucleare. Dall'attuazione del piano, la Cina ha sempre rispettato i suoi impegni internazionali, le aziende e i ricercatori scientifici cinesi hanno coraggiosamente sostenuto pesanti responsabilità e hanno fatto sforzi concertati con i loro colleghi internazionali, contribuendo con la saggezza e la forza cinesi al regolare progresso del progetto. Più di dieci anni di esplorazione e pratica attiva hanno pienamente dimostrato che la comunicazione aperta è un percorso chiave per esplorare le frontiere della scienza.