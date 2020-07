Cina: valuteremo se riconoscere o meno il passaporto dei cittadini britannici d’oltremare (BNO)

Share this with Close

Ultimamente il governo britannico ha pubblicato i dettagli sull’applicazione della politica dei visti per i cittadini britannici d’oltremare (BNO). Il documento dovrebbe essere operativo nel 2021.

In merito, durante una conferenza stampa ordinaria del ministero degli Esteri cinese, il portavoce della diplomazia cinese Wang Wenbin ha osservato che Londra ignora le severe rimostranze della Cina, procede volontariamente a manipolazioni politiche sulla questione del passaporto dei cittadini britannici (d’oltremare), infrange pubblicamente le promesse fatte, il Diritto internazionale e le regole fondamentali delle relazioni internazionali, e interferisce negli affari di Hong Kong e negli affari interni cinesi. Pertanto, la Cina si oppone fermamente a ciò. Visto che è stato il Regno Unito ad aver violato per primo i suoi impegni, la Cina prenderà in considerazione la possibilità di non riconoscere il passaporto in oggetto come documento di viaggio valido, e si riserva il diritto di adottare ulteriori contromisure.