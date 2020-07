Beijing, Xi Jinping presiede un simposio con gli imprenditori

Share this with Close

Nel pomeriggio di martedì 21 luglio, Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del PCC, presidente della Repubblica Popolare Cinese e presidente della Commissione militare centrale, ha presieduto a Beijing un simposio a cui hanno partecipato diversi imprenditori. Nel suo intervento, Xi Jinping ha sottolineato che, sin dall’attuazione della politica di riforma e apertura, la Cina ha istituto gradualmente e migliorato continuamente il sistema dell’economia di mercato socialista. Il sistema di mercato continua a svilupparsi e i vari soggetti di mercato stanno crescendo vigorosamente. L’epidemia di Covid-19 ha avuto un impatto enorme sull’economia cinese e su quella mondiale, e molti soggetti di mercato in Cina stanno affrontando un pressione senza precedenti. I soggetti di mercato sono portatori della forza economica, e la protezione di questi ultimi è proprio la garanzia della produttività sociale. È necessario fare tutto il possibile per proteggere i soggetti di mercato, stimolarne la vitalità, promuovere lo spirito imprenditoriale, e consentire alle imprese di svolgere un ruolo più importante e conseguire uno sviluppo maggiore, risparmiando le forze di base per lo sviluppo economico. Xi Jinping ha inoltre espresso i suoi sentiti ringraziamenti alle imprese di proprietà statale, alle imprese private, alle imprese finanziate dall’estero, alle imprese di Hong Kong, Macao e Taiwan, e ai lavoratori autonomi per i contributi da loro dati alla prevenzione e al controllo dell’epidemia, e allo sviluppo economico e sociale.