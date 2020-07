Segretario finanziario di Hong Kong: “le sanzioni statunitensi hanno un impatto limitato sull’economia di Hong Kong”

Share this with Close

Il 19 luglio, il segretario finanziario di Hong Kong Paul Chan Mo-po ha pubblicato un articolo in cui ha affermato che sebbene le sanzioni statunitensi contro Hong Kong abbiano causato alcuni dubbi sul mercato, l’impatto effettivo sull’economia di Hong Kong è limitato.



Paul Chan Mo-po ha rilevato che dopo l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, il mercato finanziario di Hong Kong ha mantenuto un andamento stabile e ordinato. La legge ha evidentemente svolto un ruolo di stabilizzazare la società. I fatti dimostreranno che i fattori come la sicurezza nazionale, la prosperità, la stabilità e la vitalità del mercato possono coesistere e consentire alle imprese che operano a Hong Kong di avere una base operativa più solida.