Cina, forum televisivo “Dialogo con l’Europa centrale ed orientale: Cooperazione 17+1”

Il 15 luglio, si è tenuto il Forum televisivo “Dialogo con l’Europa centrale ed orientale: Cooperazione 17+1” organizzato dall’ European and Latin American Languages Programming Center di China Media Group.

La conduttrice a Beijing ha effettuato collegamenti video con studiosi ed esperti di cinque Paesi (Cina, Serbia, Ungheria, Albania e Grecia) che hanno discusso approfonditamente sulla “Cooperazione concreta fra la Cina ed Europa centro-orientale”, sulle “Nuove opportunità portate dall’inivziativa “Belt and Road” e sulla “governance post-epidemia di Covid-19”.

Nel corso del programma gli studiosi di questi cinque Paesi hanno affermato che il meccanismo di cooperazione “17+1” offre una piattaforma per gli scambi tra le nazioni dell’Europa centro-orientale e la Cina che ha consentito di raggiungere ricchi risultati nella ricerca scientifica e nel settore delle infrastrutture. Secondo questi studiosi, l’iniziativa “Belt and Road” ha portato più opportunità e scelte per i Paesi dell’Europa centrale ed orientale e ha promosso lo sviluppo più multipolare in tutto il mondo, per questo motivo alcuni paesi occidentali dovrebbero abbandonare il pensiero da “guerra fredda” e partecipare attivamente alla governance globale nel post-epidemia.