Andare avanti spalla a spalla per l’iniziativa di “Belt&Road”

L’11 luglio di ogni anno è stabilito come giorno di navigazione della Cina. Il tema di quest'anno è "Andare avanti insieme per mantenere regolare la logistica internazionale".



Attualmente, l'epidemia di Covid-19 si sta ancora diffondendo in tutto il mondo. Il presidente Xi Jinping ha dato un nuovo significato e connotazione all'iniziativa “Belt&Road”. La Cina è disposta a collaborare con i suoi partner per costruire la " Belt&Road " in una via di cooperazione per affrontare unificatamente le sfide , una via sana per salvaguardare la salute e la sicurezza dei popoli, una via di ripresa per promuovere il recupero economico e sociale, ed una via di crescita per liberare la potenzialità di sviluppo, creando una comunità umana di futuro condiviso attraverso la co-costruzione di “Belt &Road” di alta qualità.