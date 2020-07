Shanghai, aperta la Conferenza mondiale dell’intelligenza artificiale

Share this with Close

Giovedì 9 luglio, presso lo Shanghai Expo Centre, si è aperto il summit online della Conferenza mondiale dell’intelligenza artificiale 2020 (WAIC2020).

Questa edizione della conferenza ha come suo tema "connettività intelligente, comunità indivisibile" e verterà principalmente su tre argomenti: tendenze di sviluppo della tecnologia del settore AI, potenziali benefici dell’intelligenza artificiale per l’economia e suoi vantaggi per la comunità. L’evento ha attirato gli scienziati e le imprese più influenti del settore, che nel corso del summit discuteranno di tecnologia avanzata, tendenze di sviluppo e di tutti gli argomenti più seguiti del settore.