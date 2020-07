La legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong è fondamentale per la prosperità e la stabilità della Ras

Giorni fa la Commissione esecutiva sulla Cina del Congresso americano si è espressa pubblicamente, richiedendo al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di aprire un’indagine sulle responsabilità del governo cinese per aver violato i diritti umani. Gli Stati Uniti hanno istigato i Paesi come il Regno Unito ad accusare irresponsabilmente, durante la 44esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong perché avrebbe danneggiato il principio “un Paese, due sistemi”, ma anche per il presunto evidente impatto che avrebbe sui diritti umani dei cittadini locali. Riferendosi ai commenti assurdi fatti dagli Usa e dal Regno Unito, Cuba ha dichiarato, anche a nome di altri 53 Paesi, che una legge sulla sicurezza nazionale rientra nei poteri legislativi di un Paese, e ciò vale per qualsiasi Paese del mondo. Dato che non si tratta di una questione concernente i diritti umani, non va discussa al Consiglio dei diritti umani. In seguito, una ventina di altri Paesi hanno rilasciato dichiarazioni individuali nel corso della seduta, sottolineando che quello di non interferire negli affari interni di uno Stato sovrano è un principio importante sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, oltre che un principio fondamentale delle relazioni internazionali. Questi Paesi si sono tutti espressi a favore della legge sulla sicurezza nazionale per la Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong.

Mercoledì 8 luglio è stato inaugurato l’Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale del governo centrale cinese presso Hong Kong, che segna la fine formale dell’epoca in cui nella Ras la sicurezza non era salvaguardata. In precedenza, la chief executive della Ras di Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor aveva confutato le “teorie sulla fine di Hong Kong”, sottolineando che la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong si riferisce solamente a quattro tipi di crimini che sono chiaramente definiti, così da garantire le libertà legittime della stragrande maggioranza dei cittadini di Hong Kong. La legge sulla sicurezza permetterà di ripristinare la tranquillità e la stabilità a Hong Kong. Sempre l’8 luglio, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un lieve aumento, a dimostrazione del fatto che, per gli investitori, l’approvazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza a Hong Kong favorirà il mercato e consoliderà il suo status di centro finanziario asiatico.