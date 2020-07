Cina promuove maggiore apertura nella liberalizzazione degli investimenti

Share this with Close

Nel 2020 la Cina ha ulteriormente ridotto la lista negativa per l’accesso agli investimenti esteri dai 40 articoli del 2019 agli attuali 33. Con questo nuovo elenco, che entrerà in vigore il 23 luglio, che la strada per gli investimenti esteri in Cina sarà ulteriormente allargata.



Dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid-19, in molti Paesi del mondo il processo di liberalizzazione degli investimenti ha visto un rallentamento, tuttavia la Cina si è mossa in controtendenza continuando a rafforzare il processo di apertura in questo settore. Come rilevato dal quotidiano economico-finanziario francese “Les Échos”, “gli investitori stranieri non hanno diminuito il loro appetito per la Cina.”

Secondo un sondaggio condotto da Rhodium Group, società americana che opera nel campo della ricerca economica, nei primi cinque mesi del 2020 il volume totale degli investimenti esteri entrati in Cina attraverso fusioni e acquisizioni ha raggiuto i 9 miliardi di dollari (pari a circa 8 miliardi di euro), superando per la prima volta nell’ultimo decennio la dimensione delle fusioni e delle acquisizioni delle imprese cinesi in altri Paesi.

In realtà dal 2017 al 2019, in un quadro di continuo declino degli investimenti internazionali transfrontalieri, gli investimenti esteri attirati dalla Cina sono continuati ad aumentare, posizionandosi stabilmente al secondo posto del mondo.

A partire dal 2020 l’epidemia di Covid-19 ha svolto un’influenza decisiva sugli investimenti transnazionali a livello globale. In questo contesto, la Cina è stata ferma nel rafforzare l’apertura a questo tipo di investimenti, sostenendone la liberalizzazione con azioni concrete e promuovendo la graduale ripresa e stabilizzazione del commercio e degli investimenti globali.