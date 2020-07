Share this with Close

Il 9 luglio si è tenuto un Forum in videoconferenza tra rappresentanti di Think-Tank e media di Cina e Stati Uniti. Il Consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri, Wang Yi, ha pronunciato un discorso durante il quale ha affermato che i due Paesi non dovrebbero cercare di cambiarsi a vicenda, ma esplorare insieme i modi, in cui i diversi sistemi e civiltà possono coesistere pacificamente.



Wang Yi ha affermato che la strada del socialismo con caratteristiche cinesi seguita dalla Cina è conforme alle condizioni nazionali del Paese e rappresenta una scelta del popolo cinese. Il ministro degli Esteri ha aggiunto che, in accordo ai dati mostrati da numerosi sondaggi condotti da diverse agenzie internazionali, il sostegno del popolo cinese nei confronti del PCC e del governo del proprio Paese è al primo posto al mondo, che nessuno è qualificato a negare la validità del percorso scelto da altri Paesi e che nessun Paese cambierà il proprio sistema in accordo a simpatie o antipatie altrui. In ultima analisi, secondo Wang Yi, solo il popolo può giudicare se il sistema adottato o la strada percorsa dal proprio Paese è giusta o sbagliata.