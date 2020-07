Lu Shaye: speranza che le relazioni Cina-Francia conducano a un maggiore sviluppo delle relazioni Cina-UE

Share this with Close

L’ambasciatore di Cina in Francia Lu Shaye, presenziando su invito il 4 luglio alla conferenza annuale degli economisti Aix-en-Seine 2020, ha espresso la speranza che nell’ “era post-Covid” le relazioni Cina-Francia possano condurre a un maggiore sviluppo delle relazioni Cina-UE e dare un contributo migliore alla pace, stabilità, prosperità e sviluppo mondiali.

Lo stesso giorno Lu Shaye ha pronunciato un discorso sul tema “ Superare le tensioni geostrategiche”, in cui ha affermato che la Cina non ha volontà di opporsi agli Stati Uniti, e non desidera che l’Europa debba scegliere se stare dalla parte della Cina o degli Stati Uniti. Relazioni Cina-UE sane e stabili sono nell’interesse di entrambre le parti e del mondo.