L’epidemia, il razzismo e il populismo vanno affrontati insieme

Giorni fa, l’Associazione cinese per gli studi dei diritti umani ha tenuto una serie di video seminari internazionali con diversi istituti di ricerca sui diritti umani della Cina e di altri paesi, con l’obiettivo di discutere la prevenzione e il controllo dell’epidemia di Covid-19 e della garanzia dei diritti umani. Il pomeriggio di venerdì 3 luglio, gli esperti e studiosi di diritti umani di diverse organizzazioni internazionali e paesi, fra cui, Onu, Cina, Stati Uniti, Olanda, Germania e Sudafrica si sono scambiate le vedute sugli argomenti come le sfide portate dalla questione di razzismo e come possono affrontarla i paesi del mondo.

Si tratta del settimo dei seminari seminari internazionali sulla prevenzione e sul controllo dell’epidemia di Covid-19 e sulla tutela dei diritti umani organizzati dall’Associazione cinese per gli studi dei diritti umani. Secondo gli esperti, il razzismo e la discriminazione razziale sono questioni di profonde radici e l’epidemia di Covid-19 ha ulteriormente deteriorato la situazione di specifici gruppi etnici. Per affrontare in modo efficace le nuove sfide portate dal razzismo, i paesi interessati sono chiamati a prendere attivamente misure necessarie.