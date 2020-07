Scambio di messaggi tra Xi Jinping e Ukhnaagiin Khürelsükh

Share this with Close

Il 3 luglio, Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC e capo di Stato cinese ha inviato un messaggio verbale a Ukhnaagiin Khürelsükh, presidente del Partito del Popolo Mongolo e premier del governo.

Nel suo messaggio, Xi Jinping ha affermato che Cina e Mongolia sono buoni vicini collegati da monti e fiumi. Dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid-19, Cina e Mongolia hanno collaborato in modo stretto, aiutandosi reciprocamente per affronteggiare insieme le difficoltà. Ciò dimostra la profonda amicizia fra i due Paesi. Il presidente Khürelsükh ha espresso grande apprezzamento per il contributo offerto dalla Cina alla lotta contro l’epidemia del mondo. Cina intende rafforzare gli scambi e la cooperazione nella lotta contro l’epidemia con gli altri paesi del mondo, compresa la Mongolia per costruire insieme la comunità umana dalla sanità e della salute”. Xi Jinping ha detto che non molto tempo fa, il presidente Khürelsükh gli aveva inviato un messaggio in occasione del 99esimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese, il che, dimostra l’alta attenzione del presidente Khürelsükh e del popolo mongolo verso le relazioni fra i due Partiti e i due Paesi.



Nel messaggio inviato prima al presidente Xi Jinping, il presidente Khürelsükh ha affermato che grazie agli sforzi compiuti dal PCC, la Cina ha sconfitto l’epidemia di Covid-19 proteggendo in modo efficace la sicurezza di salute del popolo e dando un enorme contributo alla salvaguardia della salute dei popoli in tutto il mondo, perciò il presidente Khürelsükh ha provato grande ammirazione.