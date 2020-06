"Scaricare la responsabilità" costituisce l’"ostacolo" dell'azione americana di lotta contro l’epidemia

Share this with Close

Il 21 giugno, il direttore dell'Ufficio per il commercio e la produzione della Casa Bianca, Navarro, ha nuovamente versato acqua sporca sulla Cina in un'intervista a "Condizioni nazionali degli Stati Uniti" della CNN, sostenendo che il nuovo coronavirus sia "un prodotto della Cina" e richiedendo che "la Cina se ne assuma la responsabilità". Ciò, insieme alla pubblicazione del rapporto "L’origine della pandemia di Covid-19 e i ruoli del Partito Comunista Cinese e dell’OMS", rilasciato di recente da Michael McCaul, presidente del Repubblicano "China Action Group" e primo membro del Comitato Estero dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ci fa vedere che di fronte alla crescente epidemia di Covid-19 nell’intero paese, “scaricare la responsabilità” sulla Cina è diventato un must show per molti politici americani, che trasferiscono le contraddizioni all’esterno e selezionano i servizi per quanto riguarda la situazione generale interna.

Un nuovo studio pubblicato di recente su “Science” mostra che a New York City, la "zona più colpita" dall’epidemia di Covid-19 negli Stati Uniti, l’introduzione del nuovo coronavirus è provenuta inizialmente dall'Europa e da altre parti degli Stati Uniti, e la sua importazione è avvenuta attraverso diverse fonti indipendenti.

I fatti hanno dimostrato che, indipendentemente dal processo della lotta contro l’epidemia in Cina o dalle azioni anti-epidemia di altri paesi, è chiaro e indubbio che i problemi scientifici possono essere risolti solo dalla scienza. Che siano agende politiche o mobilitazioni sociali, queste possono solo servire la prevenzione epidemica scientifica, non ci si può sottrarre alle proprie responsabilità senza basarsi sui fatti e irragionevolmente, e diventare un ostacolo per l'azione interna di lotta contro l'epidemia e la cooperazione internazionale straniera.