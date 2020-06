Xi Jinping sulle relazioni Cina-UE nell’era “post-epidemia”

Share this with Close

La sera del 22 giugno a Beijing il Presidente cinese Xi Jinping ha avuto un incontro in videoconferenza con il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e il Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen.

Si tratta del primo incontro formale tra i leader della Cina e il nuovo turno di leader dell'UE, e anche dello scambio istituzionale di più alto livello tra Cina e UE dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid-19.

Durante l'incontro, il Presidente Xi Jinping ha presentato la Cina ai nuovi leader dell'UE, sottolineando che la Cina vuole la pace invece dell’egemonia, la Cina è un'opportunità, non una minaccia, e la Cina è un partner, non un avversario. Il presidente cinese ha indicato che la Cina e l'UE dovrebbero rispettarsi a vicenda, cercare i punti comuni lasciando da parte le divergenze, e sviluppare le relazioni armoniose riservando i disaccordi, migliorare continuamente la comprensione e la fiducia reciproche, espandere gli interessi comuni nella cooperazione e risolvere i problemi difficili nello sviluppo. I due leader dell'UE hanno dichiarato che l'UE è disposta a tenere un dialogo strategico con la Cina con un atteggiamento franco per ampliare i consensi.

Come si può promuovere la cooperazione Cina-UE nell'era "post-epidemia"? Durante l'incontro, il Presidente Xi Jinping ha affermato che la Cina e l'UE dovrebbero essere due importanti forze per mantenere la pace e la stabilità globali. Il rafforzamento della comunicazione e del coordinamento su questioni globali tra Cina e UE può svolgere un ruolo chiave nel mantenimento della pace e della stabilità del mondo.

La Cina e l'UE dovrebbero essere due maggiori mercati in grado di promuovere lo sviluppo e la prosperità globali. Durante l'incontro, le due parti hanno sottolineato la necessità di accelerare i negoziati sull'accordo di investimento Cina-UE e raggiungere tale accordo il più presto possibile.

Il presidente Xi Jinping ha aggiunto che la Cina e l'UE dovrebbero essere due civiltà che aderiscano al multilateralismo e migliorino la governance globale, ribadendo che indipendentemente dai cambiamenti della situazione internazionale, la Cina si schiererà sempre dalla parte del multilateralismo e aderirà al concetto di consultazione, cooperazione e condivisione per la governance globale

Durante l’incontro, Xi Jinping ha proposto di creare un partenariato strategico globale Cina-UE con una maggiore influenza mondiale.