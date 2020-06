Porto di libero scambio dello Hainan: adeguarsi alle regole economico-commerciali internazionali d’alto livello

Share this with Close





Recentemente è stato reso pubblico, attirando ampia attenzione, il “Piano generale per la costruzione del porto di libero scambio di Hainan”. L’8 giugno l’Ufficio d’informazione del Consiglio di Stato cinese ha tenuto una conferenza stampa durante la quale i responsabili di diversi ministeri e della provincia dello Hainan hanno spiegato completamente il documento. Secondo quanto appreso durante l’incontro con la stampa, la costruzione del Porto di libero scambio dello Hainan si adeguerà alle regole economico-commerciali internazionali d’alto livello, dando una posizione prioritaria all’innovazione istituzionale integrata.

Durante la conferenza stampa, il vice direttore della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma Lin Nianxiu ha illustrato che l’applicazione del “Piano generale per la costruzione del porto di libero scambio dello Hainan” sarà suddivisa nelle due fasi di stesura delle fondamenta e di diffusione completa.

“Nella prima fase, ossia da adesso fino al 2025, si concentrerà principalmente nel gettare le basi e nello svolgere i preparativi. Gli obiettivi e missioni di questo periodo consistono nel portare avanti in modo ordinato il processo d’apertura mettendo in rilievo la liberalizzazione e facilitazioni del commercio e degli investimenti sulla base di regolamentazioni efficaci. Così facendo, si potranno promuovere la circolazione libera ed effettiva dei vari tipi di fattori e raccogliere i primi risultati, giovando quindi alla gestione dell’intera isola come una zona franca. Intorno a questo obiettivo, ci impegneremo a lavorare in merito, cercando di conquistare progressi cruciali entro circa 3 anni e gettando quindi una buona base per l’istituzione del porto di libero scambio nell’intera provincia.”

Lin Nianxiu ha illustrato che per il secondo periodo, si programma di promuovere l’entrata in vigore completa delle politiche relative alla costruzione del porto di libero scambio.

“La missione di questo periodo mira a migliorare ulteriormente le politiche d’apertura e le disposizioni istituzionali relative, a realizzare la liberalizzazione e le facilitazioni di commercio, investimenti, circolazione transfrontaliera di capitali, entrata e uscita di personale, scambi di trasporti e movimento sicuro e ordinato dei dati. Si prevede anche di stabilire fondamentalmente il sistema legale completo, il sistema industriale moderno e il sistema di gestione sociale modernizzato, trasformando l’isola di Hainan in una nuova terra alta dell’economia aperta cinese.”

Durante la conferenza stampa, Liu Cigui, segretario del Comitato del PCC e direttore del comitato permamente dell’Assembela Popolare della provincia dello Hainan ha rivelato che nell’arco di due anni sin dall’inizio della costruzione della zona pilota di libero scambio integrante tutta l’isola la provincia dello Hainan ha prestato particolare attenzione all’innovazione istituzionale, pubblicando 77 sistemi innovativi, molti dei quali di prima istituzione all’interno della Cina.

“Abbiamo elaborato 69 misure relative all’ambiente commerciale che sono state stabilite secondo gli standard equivalenti a quelli della Banca Mondiale. Attualmente nello Hainan l’ambiente commerciale è notevolmente migliorato tramite l’attuazione di procedure semplicissime d’approvazione amministrativa, l’istituzione del portale esclusivo per i servizi governativi, e l’integrazione delle procedure d’approvazione in una sola istituzione e a sportello unico.”

Liu Cigui ha sottolineato inoltre che negli ultimi anni, lo Hainan ha effettuato un controllo rigoroso sul settore immobiliare, portato avanti di pari passo con un accelerato sviluppo economico e sociale.

“Abbiamo controllato rigorosamente lo sviluppo del settore immobiliare nello Hainan, con un numero di progetti immobiliari limitato. Non vogliamo diventare una fabbrica di lavorazione di progetti immobiliari perché i nostri terreni disponibili sono limitati e abbiamo tratto lezioni dalla storia. Quindi, la costituzione del sistema dell’industria moderna non può dipendere da un solo settore. Negli ultimi anni, abbiamo cercato di attirare capitali esteri ed entità di mercato, con l’aumento di 444 mila entità di mercato nell’arco di 2 anni. I progetti con investimenti superiori a 100 milioni di Yuan raggiungono quota 572, coinvolgendo in totale investimenti pari a 582,8 miliardi di Yuan. I progetti con investimenti superiori a un miliardo di Yuan si attestano a 125 e gli investimenti ammontanto a 443,1 miliardi di Yuan. Di questi, sono 5 i progetti per i quali gli investimenti totali superano i 10 miliardi di Yuan.”

Ha aggiunto che nel corso del porto di libero scambio si persisterà nelle politiche d’apertura d’alto livello.

“Vogliamo attirare investitori dal mondo intero a investire nella nostra provincia. Presteremo maggiore attenzione all’introduzione di capitali esteri e di talenti stranieri, cercando di attuare bene le varie politiche relative al porto di libero scambio. Conferiremo una posizione di rilievo all’innovazione integrata del sistema per realizzare l’innovazione e la riforma, portando avanti per gradi un progetto dopo l’altro, in modo da avanzare stabilmente e continuamente, ottenendo risultati a lungo termine. Ciò è dovuto al fatto che tutte le politiche relative al porto di libero scambio costituiscono un sistema completo, scientifico ed efficace, e al fatto che concentreremo il nostro impegno sulla liberalizzazione e facilitazioni del commercio e degli investimenti. Quindi, non stabiliremo un sistema singolo, ma ci impegneremo nello stabilire un sistema integrato per adeguarci alla costruzione del porto di libero scambio.”

Secondo quanto appreso, entro quest’anno i dipartimenti competenti elaboreranno la prima lista negativa del commercio di servizi tranfrontalieri della Cina sulla base delle esplorazioni nell’innovazione istituzionale per la costruzione del porto di libero scambio nello Hainan. Inoltre, in termini di politiche sulla raccolta di capitali transfrontaliera, verrà istituito un nuovo meccanismo relativo, che esplorerà l’ampliamento del potere autonomo di utilizzo di valute estere da parte dei cittadini dell’isola.