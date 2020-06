Xi Jinping: impegnarsi maggiormente per proteggere la sicurezza di vita e la salute del popolo

Share this with Close

La sera del 17 giugno, il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto a Beijing al summit speciale della lotta solidale tra Cina ed Africa contro l’epidemia e ha pronunciato un discorso.

Nel suo intervento, Xi Jinping ha affermato che l’epidemia di Covid-19 sta continuando a diffondersi in tutto il mondo, e che Cina e Africa si trovano ad affrontare missioni molto difficili, dovendo lottare contro l’epidemia, stabillizzare l’economia e garantire la vita del popolo. Xi Jinping ha sottolineato che la Cina e l’Africa devono mettere al primo posto il popolo e la vita del popolo, utilizzare in modo complessivo le risorse e collaborare in modo unito, e che sono chiamate a impegnarsi maggiormente per proteggere la sicurezza di vita e la salute del popolo riducendo al massimo le conseguenze negative prodotte dall’epidemia.