Lunedì 15 giugno, in un’intervista esclusiva concessa al China Media Group, Regina Ip Lau Suk-yee, membro del Consiglio legislativo di Hong Kong, ha affermato che da quando l’APN ha deciso di formulare una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, persone di tutti i settori della società nella regione ad amministrazione speciale e personalità di tutto il mondo hanno prestato molta attenzione a questo fatto. Di recente, durante un'intervista concessa a un mezzo di comunicazione tedesco, Regina Ip Lau Suk-yee ha risposto in modo intransigente alle domande del giornalista che intendevano confondere il pubblico, guadagnando gli elogi di tutti i settori della società. Regina Ip Lau Suk-yee ha specificato che la sua risposta intransigente deriva dalla fiducia e dalla determinazione con cui l’APN procede alla formulazione di una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, sottolineando che è una cosa normale che uno Stato sovrano emani una legge sulla sicurezza nazionale.