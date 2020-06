Xi Jinping, iniettare energia positiva nella catena industriale globale e nella catena di approvvigionamento

Share this with Close

Il segretario generale Xi Jinping ha sottolineato: “la Cina amplierà fermamente le riforme e l'apertura, allargherà l'ingresso al mercato, continuerà a ottimizzare l'ambiente imprenditoriale, espanderà attivamente le importazioni, aumenterà gli investimenti all’estero, in modo da dare contribuiti alla stabilità dell'economia mondiale. In qualità di più grande paese al mondo nel commercio di prodotti, la Cina ha attuato diverse misure efficienti per consolidare la base del commercio con l’estero, iniettando energia positiva nella catena industriale globale e nella catena di approvvigionamento.