Cina: le ragioni della sua grande produzione di cereali

Share this with Close

Il 3 giugno la Chinese Academy of Agricultural Sciences ha pubblicato il Rapporto 2020 sullo sviluppo dell’agricoltura della Cina. Secondo quanto affermato nel documento, quest’anno la produzione cinese dei cereali raggiungerà 670 milioni di tonnellate, superando per cinque anni consecutivi il tetto dei 650 milioni di tonnellate. Il rapporto dice anche che in agricoltura il Paese affronta il problema di una popolazione numerosa e della scarsità di terreni coltivabili, tuttavia grazie alle soluzioni fornite dalla scienza e dalla tecnologia e alla creazione di terreni agricoli in linea con i più alti standard è riuscito ad affrancarsi dai vincoli delle sue risorse naturali a beneficio di una maggiore crescita della sua capacità produttiva.