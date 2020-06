Cina, il libro bianco "Azione cinese contro il Covid-19"

Share this with Close

Domenica 7 giugno, alle ore 10:00 (ora di Beijing), l'Ufficio di Informazione del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato il libro bianco "Azione cinese contro il Covid-19".

La parte principale del libro bianco è composta da quattro capitoli: l'arduo percorso della Cina nella lotta contro l'epidemia; i due campi di battaglia della prevenzione e del controllo e della cura; una potente forza per combattere l'epidemia; e la costruzione congiunta di una comunità umana della salute.

Nel libro bianco si sottolinea che quella di Covid-19 è la pandemia più estesa che l’essere umano abbia mai incontrato negli ultimi 100 anni, che ha portato a una grave crisi e a un duro test per il mondo. La sicurezza della vita e la salute umana stanno affrontando gravi minacce. E’ una battaglia che coinvolge l'intera umanità contro il virus.Di fronte allo scoppio improvviso di un'epidemia sconosciuta, la Cina ha implementato con decisione misure di prevenzione e controllo dell'epidemia.La Cina pone al primo posto la sicurezza della vita e della salute delle persone. Con fermo coraggio e ferma determinazione, ha adotto misure di prevenzione e controllo complete, rigorose e approfondite per bloccare efficacemente la catena di trasmissione del virus. La tenacia e la dedizione, l'unità e la cooperazione di 1,4 miliardi di cinesi hanno costruito una solida linea di difesa contro l'epidemia, dimostrando il grande potere del popolo.

Nel libro bianco si evidenzia che la Cina ha sempre sostenuto il concetto di comunità dal futuro condiviso per l'umanità, assumendosi le responsabilità proprie di un grande Paese, combattendo fianco a fianco con altri Paesi per superare le difficoltà. Nel rispetto della legge e con un atteggiamento aperto, trasparente e responsabile, la Cina ha immediatamente informato la comunità internazionale della situazione epidemica e ha condiviso senza riserve le esperienze maturate nella prevenzione, nel controllo e nel trattamento con tutte le parti.La Cina vive le sofferenze causate dall'epidemia a tutti i popoli del mondo come se fossero proprie esperienze. Il Paese fornisce assistenza umanitaria alla comunità internazionale al meglio delle sue capacità per sostenere la lotta globale contro l'epidemia.

Il libro bianco ricorda anche che l'epidemia sta continuando a diffondersi alivello globale.La Cina crede fermamente che, con l'unità e l'aiuto reciproco, la comunità internazionale potrà sconfiggere l'epidemia, uscire da questo difficile momento della storia umana e accogliere un avvenire ancora più luminoso per l'umanità.

Il Covid-19 ha profondamente influenzato il progresso dello sviluppo umano, ma il desiderio e la ricerca della gente per una vita migliore non sono mai cambiati e la ruota della storia dello sviluppo pacifico e della cooperazione win-win continua a girare in avanti. Il sole compare sempre dopo la tempesta.Solo se le persone in tutto il mondo avranno speranze e sogni, e sosterranno il concetto di comunità dal futuro condiviso per l'umanità, avanzando unite e con obiettivi comuni, supereranno ogni tipo di difficoltà e sfida e costruiranno un mondo più prospero e bello.