Discorso di Li Keqiang al Summit globale sui vaccini

Share this with Close

La sera del 4 giugno il premier cinese Li Keqiang ha rilasciato un discorso durante il Summit globale sui vaccini in videoconferenza, nel quale ha affermato che la Cina continuerà a fornire sostegno nei limiti delle proprie possibilità ai paesi colpiti dall'epidemia, in particolare ai paesi in via di sviluppo impegnati nella lotta contro l’epidemia e nella ripresa dello sviluppo economico e sociale.

Li Keqiang ha sottolineato che la Cina continuerà a sostenere l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo ruolo cruciale di coordinamento nella ricerca e sviluppo dei vaccini, promuovendo il più presto possibile progressi clinici multicentrici e l’uso dei risultati di ricerca e sviluppo dei vaccini, per fornire al mondo prodotti pubblici sicuri, efficaci e di alta qualità, così da realizzare vaccini che siano accessibili a tutti nei paesi in via di sviluppo.