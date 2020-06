Cina, da gennaio ad aprile investimenti diretti all’estero hanno registrato un aumento dello 0,7%

Share this with Close

Da gennaio ad aprile 2020, le aziende cinesi hanno effettuato degli investimenti diretti non finanziari verso 3.084 imprese di 155 Paesi e regioni del mondo, per una quota totale di 235,08 miliardi di yuan, con un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati sono stati pubblicati mercoledì, 3 giugno dal Ministero del Commercio cinese.

Sempre da gennaio ad aprile scorso, le imprese cinesi hanno investito direttamente in modo non finanziario 5,23 miliardi di dollari in 53 Paesi lungo la “Belt and Road Iniziative”, con un aumento del 13,4%.