Lunedì primo giugno alcuni venditori ambulanti cucinano degli snack particolari sulla via della “passeggiata Guilin” nella città di Chuangchun. Negli ultimi giorni, l’emergenza per l’epidemia di Covid-19 è gradualmente rientrata e la città di Changchun (provincia del Jilin), ha adottato una serie di misure per stimolare i consumi e portare nuova vitalità al mercato. (Foto Agenzia Xinhua)