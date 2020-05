Xi Jinping risponde alla lettera degli operatori della scienza e della tecnologia

Share this with Close

Il 29 maggio, alla vigilia della quarta “Giornata nazionale degli operatori della scienza e della tecnologia”, il segretario generale del Comitato Centrale del PCC, Capo di Stato e presidente della Commissione militare centrale, Xi Jinping, ha risposto alla lettera scritta da 25 operatori del settore della scienza e della tecnologia, tra cui Yuan Longping, Zhong Nanshan e Ye Peijian. Il capo di Stato cinese ha portato i suoi cordiali saluti a tutte le persone impiegate nel settore tecnico-scientifico.

Nella sua lettera Xi Jinping ha affermato che quanto ideato e messo in pratica nell’ambito dell’innovazione e della creatività ha mostrato appieno la devozione e l’intenzione di dedicarsi allo sviluppo della Patria da parte di chi opera nel mondo della scienza e della tecnologia per una nuova era.

Xi Jinping ha aggiunto che l’innovazione costituisce la forza motrice più importante che traina lo sviluppo e che la scienza e la tecnologia rappresentano le armi più efficaci per sconfiggere le difficoltà. Il capo di Stato cinese ha aggiunto che per fronteggiare l’improvvisa epidemia di Covid-19 gli operatori della scienza e della tecnica hanno reagito nonostante le difficoltà e hanno fornito il loro sostegno alla lotta per contrastare la diffusione del virus.

Xi Jinping ha sottolineato la sua speranza che le persone impiegate nel settore tecnico-scientifico possano lavorare in accordo alle migliori tradizioni e consolidare la fiducia nel loro lavoro innovativo, offrendo un contributo ancora più grande per fare in modo che la Cina diventi una potenza mondiale nella scienza e nella tecnologia.