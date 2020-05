Wang Yi: durante la pandemia la China Railway Express ha trasportato 8000 tonnellate di materiale per la prevenzione epidemica

Share this with Close

Durante la conferenza stampa della terza sessione della 13esima APN, tenuta alle 15:00 del 24 maggio, il consigliere di Stato cinese e ministro degli esteri Wang Yi ha risposta alle domande dei giornalisti sulla politica e le relazioni con l’estero della Cina.

Un giornalista ha domandato: sotto l’impatto dell’epidemia di polmonite da nuovo coronavirus, l’economia dell’intero mondo ha subito perdite enormi. Quali sono le misure adottate dalla Cina per far riattivare la cooperazione tra i Paesi della “One belt one road Initiative”?

Wang Yi ha affermato in risposta: il fondamento della “One belt one road Initiative” consiste negli interessi apportati dall’iniziativa ai popoli dei vari Paesi. Negli scorsi sette anni, la Cina ha sottoscritto i documenti di cooperazione per la “One belt one road” con 138 Paesi, svolgendo congiuntamente oltre 200 progetti cooperativi e riuscendo a dare occupazione a migliaia di persone. Da gennaio ad aprile, il numero di treni in corsa tra la Cina e l’Europa e la quantità di cargo trasportato dalla China Railway Express sono aumentati rispettivamente del 24% e del 27%, e sono stati trasportati in totale circa 8000 tonnellate di materiale per la prevenzione epidemica, rendendo veramente la ferrovia la “Via della vita” del continente eurasiatico.