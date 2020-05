Xi Jinping: avviare una nuova situazione economica nel contesto di crisi

Share this with Close

La mattina del 23 maggio, il Segretario Generale del Comitato Centrale del PCC, capo di Stato cinese e presidente della Commissione Militare Centrale della Cina, Xi Jinping, ha visitato i membri del Comitato congiunto del settore economico che hanno partecipato alla terza Sessione del 13esimo Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Xi Jinping ha inoltre preso parte ai lavori del Comitato congiunto per ascoltare opinioni e suggerimenti.Ha sottolineato per l’occasione che bisogna insistere in una prospettiva globale, dialettica e a lungo termine nel condurre l’analisi della situazione economica attuale, sforzarsi di coltivare nuove opportunità innanzi alla crisi e creare nuove situazioni in circostanze mutevoli, svolgere appieno il potenziale e il ruolo della Cina come il più grande mercato del mondo e chiarire la direzione strategica delle riforme strutturali dal lato dell'offerta, consolidare la tendenza di base della stabilità economica e del miglioramento a lungo termine della Cina, garantire il completamento di una vittoria decisiva nella costruzione completa di una società moderatamente prospera e nella lotta contro la povertà, e promuovere l'economia del Paese a procedere stabilmente verso grandi obiettivi.



Dopo aver ascoltato i membri presenti alla discussione, Xi Jinping ha pronunciato un discorso importante, in cui ha affermato che si deve effettuare un’analisi scientifica dei contesti e cogliere l’occasione della tendenza generale di sviluppo, guidare attivamente l'intera società e in particolare i vari attori del mercato ad aumentare la propria fiducia e consolidare la tendenza di base del miglioramento stabile e a lungo termine della Cina.

Xi Jinping ha indicato che l'economia cinese sta attraversando un periodo cruciale di trasformazione delle proprie modalità di sviluppo, di ottimizzazione della propria struttura e di trasformazione della propria dinamica di crescita: le sue prospettive di sviluppo sono promettenti, ma si trova anche ad affrontare le difficoltà e le sfide portate dai problemi strutturali, istituzionali e ciclici, insieme all'impatto dell’epidemia di Covid-19. Il Paese deve anche affrontare le sfavorevoli situazioni di una profonda recessione dell'economia mondiale, una forte contrazione nel commercio e negli investimenti internazionali, turbolenze nei mercati finanziari internazionali, limitazioni degli scambi internazionali, una controcorrente alla globalizzazione economica, la prevalenza di protezionismo e unilateralismo in alcuni paesi e l'aumento dei rischi geopolitici. La Cina deve cercare lo sviluppo in un mondo ancora più instabile e incerto. Bisogna constatare che la Cina ha il sistema industriale più completo e più grande al mondo, una forte capacità produttiva e una capacità di supporto completa: ha oltre 100 milioni di operatori del mercato e oltre 170 milioni di persone altamente qualificate o con vari tipi di competenze professionali, un mercato di domanda interna su larga scala formato da una popolazione di 1,4 miliardi di persone che include oltre 400 milioni di persone a medio reddito, un’industrializzazione, informatizzazione, urbanizzazione e ammodernamento agricolo di nuovo tipo in fase di rapido sviluppo, e un enorme potenziale di domanda d’investimento.

Xi Jinping ha sottolineato che la tendenza al protezionismo sta crescendo a livello internazionale, ma che è necessario stare dalla parte giusta della storia e insistere nel multilateralismo e nella democratizzazione delle relazioni internazionali, promuovere incessantemente lo sviluppo della globalizzazione economica verso una direzione di apertura, tolleranza, inclusività, equità e vantaggio per tutti e promuovere la costruzione di un'economia mondiale aperta.

Xi Jinping ha indicato che assicurare che entro il 2020 e secondo gli standard attuali la popolazione rurale povera del Paese venga sollevata dalla povertà, tutte le contee colpite dalla povertà riescano a sollevarsi da tale condizione e il problema della povertà regionale venga risolto costuiscono la solenne promessa del Partito Comunista Cinese nei confronti della popolazione e della storia. Dobbiamo impegnarci a fondo per superare gli effetti negativi del Covid-19, compiere sforzi più ardui e conquistare risolutamente una vittoria complessiva nella lotta contro la povertà.

Xi Jinping ha sottolineato che per la Cina, un grande paese con una popolazione di 1,4 miliardi di persone, la posizione fondamentale occupata dall'agricoltura non può in alcun momento essere ignorata o indebolita. L’epidemia di Covid-19 è talmente grave, ma la nostra società è sempre rimasta stabile, e il contributo dato da una stabile fornitura di cereali e importanti prodotti agricoli è stato notevole.