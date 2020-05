Beijing, aperta la terza sessione del XIII Comitato Nazionale della CCPPC

Share this with Close

GIovedì 21 maggio, presso ilPalazzodell'Assembleadel Popolodi Beijing, si è aperta la terza sessione delXIII Comitato Nazionaledella Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Questa conferenza si concentrerà sull'obiettivo di edificare una società moderatamente prospera sotto tutti i profili, di organizzare i membri della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese per svolgere attivamente i loro doveri e responsabilità, in modo da riunire le conoscenze e le forze per combattere in mododecisivolapovertà e costruire una società moderatamente benestante in ogni suo aspetto.

I leader del Partito e del Paese Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng, Wang Qishan sisono accomodati in tribuna, congratulandosiper la convocazione dell’assemblea.