Cina, misure a sostegno di imprenditorialità e occupazione

Secondo quanto appreso dalla Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme, quattro dipartimenti, tra cui il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale, la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, il Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione, adotteranno dai primi dieci giorni di maggio alla fine di giugno misure speciali per l’assistenza all’occupazione delle persone ricollocate, e utilizzeranno in modo generale vari servizi per promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità delle persone ricollocate.

Resta inteso che l'avviso stabilisce chiaramente che varie località dovranno lanciare una serie di misure specifiche per aiutare le persone ricollocate nel mondo del lavoro e dell'imprenditorialità. In particolare, le misure includeranno la destinazione di posti di lavoro specifici alle persone trasferite, la raccolta di posti adatti ai cittadini trasferiti e l'istituzione di aree specifiche di insediamento di grandi dimensioni per le persone trasferite.