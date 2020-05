Share this with Close

Si terrà dal 21 al 27 maggio la terza sessione del XIII Comitato Nazionale della CCPPC

Si è tenuta oggi pomeriggio la conferenza stampa della terza sessione del XIII Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Secondo quando illustrato dal portavoce Guo Weimin, la terza sessione del XIII Comitato Nazionale della CCPPC si aprirà domani alle ore 15:00 nella Grande Sala del Popolo, e si chiuderà il 27 maggio pomeriggio. Durerà quindi 4 giorni e mezzo in meno rispetto a quanto programmato originariamente.

Sia le riunioni plenarie che quelle di gruppo saranno semplificate. Si terranno una conferenza d’apertura, una conferenza di chiusura e due incontri, uno dei quali in videoconferenza, in cui i partecipanti pronunceranno discorsi, mentre le riunioni di gruppo saranno sei. Inviati diplomatici stranieri saranno invitati come ospiti alle conferenze di apertura e chiusura.